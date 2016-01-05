الانتهاء من تنفيذ 3 محطات شمسية جديدة بالوادى الجديد بتكلفة 87 مليون جنيه

قال اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية بالخلايا الشمسية قدرة 5 ميجاوات وإنشاء وحدة خلايا شمسية وخدمية منفصلة للقرى النائية بمنطقة الشب،بتكلفة إجمالية بلغت 87 مليون جنيه.

وأضاف عشماوى، أن المحطات الشمسية التى تم انشائها بواقع 3 محطات فى مدينة الفرافرة وقرية ابو منقار والقرى الثالثة والرابعة بمنطقة درب الأربعين التابعة لمركز باريس، بالإضافة لتركيب وحدة الخلايا المنزلية بقرى الشب الأربعة جنوب مركز باريس ضمن خطة توطين المنطقة.

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