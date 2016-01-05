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اليوم .. استكمال محاكمة المتهمين فى خلية " الرصد والردع"

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اليوم .. استكمال محاكمة المتهمين فى خلية " الرصد والردع" اليوم .. استكمال محاكمة المتهمين فى خلية " الرصد والردع"
تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، تاجيل جلسة محاكمة 21 متهم بتكوين خلية إرهابية باسم "الرصد والردع" لإرتكاب أعمال عنف بمنطقة العمرانية.

كان النائب العام المستشار هشام بركات، أحال الـ21 متهمًا بينهم 9 محبوسين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس، بالعمرانية ما تسبب فى مقتل مواطن وتفجير قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، للإضرار بالعلاقات المصرية الدبلوماسية، وتشويه صورة خارجيًا، ومحاولة تفجير قنبلة أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية.

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