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مؤسسة القادة بالإسماعيلية تبدأ تدريب إعداد قيادات لانتخابات المحليات

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مؤسسة القادة بالإسماعيلية تبدأ تدريب إعداد قيادات لانتخابات المحليات مؤسسة القادة بالإسماعيلية تبدأ تدريب إعداد قيادات لانتخابات المحليات
محافظات
>بدأت الهيئة العامة للاستعلامات، برنامجا تدريبيا لتأهيل الراغبين فى الترشح لانتخابات المجالس المحلية، بالتعاون مع مؤسسة القادة، فى مشروع يهدف تنمية قدرات الشباب والتعريف بقوانين المحليات.

وقال الدكتور أحمد شريف الأمين العام لمؤسسة القادة، لـ"اليوم السابع"، إن البرنامج التدريبى يستهدف 5آلاف متدرب من الفئات المحددة بالدستور والمؤهلة للترشح للمحليات، ونقوم بالتدريب فى محافظات فى توقيت واحد، خلال المرحلة الأولى المستمرة لثلاثة اشهر.

وأضاف " نسعى لأن يصل عدد المستفيدين إلى 50ألف متدرب حتى موعد إقامة انتخابات المجالس المحلية".

و يقام التدريب بمجمع الإعلام بمدينة الإسماعيلية، ضمن تدريبات بمحافظات مصر، ويحضر به شباب من ستة أحزاب و اعضاء بحملات شبابية، و مرشحين سابقين لمجلس النواب.

وقال شريف" خاطبنا الأحزاب وأعضاء مجلس النواب، لترشيح شباب للمشاركة فى المشروع ونقوم بعملية تصفية للمتدربين خلال شهرين من اللقاءات وتكوين مجلس محاكى للمجلس التنفيذى للمحافظة، والمجلس المحلي".

واضاف " المشروع يستهدف تنشيط الحياة الحزبية بمصر، وتأهيل الكوادر ليكونوا قادرين على العمل السياسى والبدء بالمحليات.

ويشارك فى التدريب أحزاب" مستقبل وطن ،وحماة الوطن، والسلام الديمقراطي، الوفد، المصريين الأحرار، المصرى الديمقراطي، ومرشحين سابقين لمجلس النواب هم المهندس وليد أحمد فؤاد ومحمد عبد الوهاب، والدكتور حسن سلطان.

وقال أمين عام مؤسسة القادة أن الشروط الوحيدة لقبول المتدربين هو ان لا يقل السن عن 21 سنة، وان يكون حاصلا على شهادة التعليم الأساسي، وهى الشروط التى حددها الدستور لعضو المجلس المحلي.

وتابع ان الهدف من المشروع " تنمية قدرات ومهارات عاملين بالجهاز التنفيذي، و تأهيل الشباب الراغبين فى الترشح لانتخابات المحليات.

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