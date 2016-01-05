مجمعات الأهرام: ضخ 100طن خضراوات ولحوم وسلع غذائية يوميا بأسعار مخفضة

أكد طارق طنطاوى، رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم توفير الخضراوات والفاكهة باستمرار فى فروع الشركة بأسعار منخفضة تصل إلى 25%،إضافة إلى توفير مختلف السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن مع ضخ نحو 100 طن خضراوات وفاكهة وسلع غذائية يوميًا لمواجهة غلاء الأسعار بالأسواق الأخرى.

وأضاف طنطاوى لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتوفير منتجات السلع واللحوم وكذلك الخضروات والفاكهة أولا بأول؛ لتلبية احتياجات المواطنين، إضافة إلى إحداث توازن فى الأسواق.

كان طارق طنطاوى، رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلن عن طرح مبادرة لبيع منتجات اللحوم والدواجن والأسماك بسعر الشراء دون تحقيق هامش ربح للشركة، وذلك بمناسبة أعياد مولد النبوى ورأس السنة والكريسماس، حيث يتم طرح المنتجات فى جميع فروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 162 فرعا بمحافظتى القاهرة والجيزة بهدف العمل على تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم.

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