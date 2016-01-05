أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر التصرفات والاستفزازات الإيرانية

Google+ Print
مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر التصرفات والاستفزازات الإيرانية مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر التصرفات والاستفزازات الإيرانية
عبّرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد أمام التصرفات والاستفزازات الإيرانية العدائية تجاه المملكة العربية .

وقالت فى بيان أصدرته من مقرها فى تونس الإثنين" إن هذا التعدى على حرمة بعثات المملكة الدبلوماسية واقتحامها والعبث بمحتوياتها ، يُثبت الاستهتار الفاضح بكل القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية إلى جانب الاستخفاف بالتعاليم الإسلامية ومبادئ حسن الجوار " .

وأعربت الأمانة عن إدانتها بكل حزم لهذه التصرفات النكراء ، التى تندرج فى سياق تاريخ طويل من محاولات إيران النيل من الدول العربية وإشعال نار الفتنة الطائفية وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية .
>وذكرت الأمانة العامة للمجلس بما تضمنه البيان الصادر عنها فى دورة المجلس الثلاثين عام 2013م، من الرفض القاطع لأى محاولة خارجية للنيل من أمن أى دولة عربية وإدانة الدعم اللوجستى الذى تقدمه إيران لعمليات إرهابية فى مملكة البحرين والجمهورية اليمنية .

وجددت الأمانة العامة دعمها التام للإجراءات المحقة العادلة التى تتخذها المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب وضمان أمن مواطنيها وسائر الشعوب العربية ، مقدرة كل التقدير الجهود التى تبذلها من أجل تعزيز الأمن والسلم فى الوطن العربى والمنطقة والعالم .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020