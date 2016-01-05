نائب جنوب سيناء: نتعاون مع مسؤلى المحافظة لحل مشاكل أهالى الدائرة

أكد النائب نور سلامة عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بجنوب سيناء، أن هناك تعاون تام مع المسئولين بالمحافظة لحل مشاكل المواطنين.

وأشار إلى أنه تقدم بعدة طلبات لمحافظ جنوب سيناء من أهالى رأس سدر وأبو زنيمة خاصة الشباب والطبقة الكادحة وأصحاب الحرف، وطالب بحل جذرى وسريع لمشاكل تقسيم الشباب 200 متر وأيضا الـ150 متر والمنطقة الحرفية براس سدر.

وقال النائب أنه تقدم بطلب للمحافظ للترخيص بدور ثالث لأرض الجمعية ومنطقة الـ600 بتقسيم الزيتون، ومد مهلة لكل مواطن مقامة ضده دعاوي فسخ على ان يسدد المديونات الموجودة علي للدولة.