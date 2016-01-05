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"المصريين الأحرار": لن نناقش قوانين عدلى منصور ونقترح دراسة قوانين السيسى

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"المصريين الأحرار": لن نناقش قوانين عدلى منصور ونقترح دراسة قوانين السيسى "المصريين الأحرار": لن نناقش قوانين عدلى منصور ونقترح دراسة قوانين السيسى
كشف علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عن مفاجأة خاصة بالقوانين الصادرة فى فترة الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى المقرر مناقشتها وإقرارها خلال الـ 15 يوم الأولى بمجلس النواب، موضحًا أن القوانين الصادرة فى عهد المستشار عدلى منصور لن تناقش بمجلس النواب لصدورها قبل الدستور.

وأوضح عابد لـ" اليوم السابع"، أن القوانين التى من مقرر مناقشتها هى الصادرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لصدورها بعد إقرار الدستور المصرى، مقترحًا أن توزع القوانين التى تقدر بنحو 200 قانون على لجان المجلس حتى يتثنى لكل لجنة التركيز فى عدد محدود من القوانين للخروج برأى حيالها.

ودعا رئيس الهيئة البرلمانية، نواب المجلس إلى ضرورة توحيد موقفهم حيال بعض القوانين المثار عليها خلافًا مجتمعيًا كقانون تنظيم التظاهر والضريبة التصاعدية وازدراء الاديان وقانون الخدمة المدنية.

وقال علاء عابد، إن الهيئة البرلمانية ستعقد اجتماعا الخميس المقبل لتحديد عدد اللجان النوعية والوكلاء وأمانات السر التى ينافس عليها المصريين الأحرار ، كما يناقش الاجتماع عرض لائحة المجلس.


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