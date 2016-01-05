مارك زوكربيرج يدشن "جروب" لمشاركة تحديه لـ 2016 بعنوان "عام الركض"

أعلن مارك زوكربيرج، مؤسس موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن تحديه الجديد لعام 2016، إذ أسمى العام الجديد بـ"عام الركض" تعبيراً عن نيته فى الركض يومياً لمسافة ميل، مدشناً مجموعة "جروب" على "فيس بوك" ليشاركه رواد الموقع لهذا التحدى.

وقال مارك زوكربيرج، عبر حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك"، صباح اليوم الثلاثاء، "لدى تحدى جسدى فى 2016 ، سأركض 365 ميل وأحب أن يشاركنى العديد من الناس فى هذا بقدر الإمكان ، السنة الماضية استمتعت بتحدى "سنة الكتب"، كان ممتعاً أن أقرأ مع العديد من الأشخاص عبر العالم، سوف نسمى هذا العام "عام الركض"، لقد قمت بتدشين "مجموعة على فيس بوك" فيه يمكننا مشاركة مغامراتنا فى الركض"

وأضاف "سيكون هناك الكثير من الركض لكنها ليست مسافة جنونية ، إنها ميل واحد فى اليوم، أقل من 10 دقائق ركض فى اليوم"، وختم "ها هى 2016 صحية".

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