محافظ سوهاج : اعتماد 39 مليون جنيه لإنشاء وحدات مشروع إسكان الشباب

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن اعتماد وزارة المالية لمبلغ 39 مليون جنيها من خلال صندوق الإسكان بالمحافظة للانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بالمشروع القومى لإسكان الشباب، وأوضح المحافظ فى بيان أنه سيتم الانتهاء من استكمال 66 عمارة بعدد وحدات 1568 وحدة سكنية و 48 محلا تجاريا لتوفير فرص عمل للشباب بأسعار مناسبة.

وتقوم مديرية الإسكان بالمحافظة بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الاسكان الاجتماعى بمراكز " المنشاة، جهينة، وطهطا سوهاج ،وطما والمراغة، وحى الكوثر، وساقلتة " , بإجمالى 69 عمارة، بعدد 1588 وحدة سكنية وعدد 16 محل تجارى، وسيتم انهاء مراحل التنفيذ وفقا للبرنامج الزمنى لكل مشروع خلال 3 أشهر، أى حتى نهاية شهر مارس القادم .