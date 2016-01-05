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اليوم.. وزير الشباب والرياضة فى زيارة لمحافظة الإسماعيلية

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اليوم.. وزير الشباب والرياضة فى زيارة لمحافظة الإسماعيلية اليوم.. وزير الشباب والرياضة فى زيارة لمحافظة الإسماعيلية
يستقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، صباح غد الثلاثاء الموافق 5 من شهر يناير الجارى 2016 بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة بمنطقة الشيخ زايد، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة خلال زيارته للاسماعيلية لتفقد ومتابعة الموقف التنفيذى لأعمال مشروع انشاء منشآت النادى الاجتماعى الجديد للنادى الاسماعيلى والذى يقام بأرض النخيل بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية والوقوف على نسب التنفيذ للأعمال واعطاء دفعة للعمل بالمشروع لسرعة انهاؤه وتذليل أى معوقات قد تعترض سير وانتظام العمل .

ومن المنتظر وصول وزير الشباب والرياضة الى مقر ديوان عام المحافظة فى الساعة التاسعة والنصف من صباح الغد .

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