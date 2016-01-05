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الحمل والولادة وسن اليأس.. عوامل الإصابة بسمنة البطن عند السيدات

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الحمل والولادة وسن اليأس.. عوامل الإصابة بسمنة البطن عند السيدات الحمل والولادة وسن اليأس.. عوامل الإصابة بسمنة البطن عند السيدات
يعانى الكثيرون رجالا ونساء من سمنة البطن، فكلاهما معرض لزيادة وتركز نسب فى الخصر والبطن، وللسيدات بشكل خاص يسبب هذا الأمر مشكلة مزعجة لأنه يخفى جمال قوامهن ورشاقتهن.

الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة أكدت أن نسبة كبيرة من السيدات تعانين من تراكم الترهلات والدهون فى منطقة البطن والوسط، وغالبا ما يكون ذلك مرتبط بزيادة الوزن بصورة عامة.

وتابعت أخصائية علاج السمنة والنحافة حديثها مؤكدة أنه من الأسباب المسئولة عن تركز الدهون فى منطقة البطن لدى السيدات الحمل والولادة بصفة متكررة، ولفتت إلى أنه بعد وصول المرأة إلى سن اليأس يزداد إفراز هرمون البروجسترون الذى يعمل على فتح الشهية فى تلك السن، مما يقل معدل حرق الدهون بشكل عام فى هذا العمر.

وتابعت أخصائية علاج السمنة والنحافة حديثها موضحة أن سمنة البطن عند السيدات تؤثر على صحتهن بشكل عام، وعلى عمل المعدة والجهاز الهضمى، وبصورة سلبية على الحاله النفسية فتسبب لهن اضطرابات الاكتئاب والشعور بالعزلة والوحدة، وتراكم الدهون فى البطن لدى السيدات يؤثر بشكل مباشر على عملية الإنجاب ويزيد من فرص الإصابة بمتلازمة تعدد تكيسات المبايض، كما يؤثر كذلك على ضغط الدم ونسبة الكوليسترول فى الدم، ويزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب.

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مصر 365

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