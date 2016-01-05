اتحاد الجاليات المصرية يناشد الدول العربية التوحد ضد إيران

القاهرة - واس

أدان الاتحاد العام للجاليات المصرية في الخارج الأمانة العامة حادث الاعتداء الإيراني على سفارة المملكة بطهران والقنصلية السعودية بمدينة مشهد في إيران، واصفا الاعتداءات بأنها عمل بربري. وأكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد صلاح يوسف في تصريح له امس أن الاتحاد يستنكر بشدة تصريحات ملالي طهران، ويعدها تدخلا سافرا في القضاء السعودي النزيه، وقال "إن المصريين في الخارج يناشدون الدول العربية اتخاذ موقف موحد ضد إيران ردا على مواقفها العدائية التي تقوم بها، مطالبين بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران". وشدد على أن الاتحاد يرحب بقرار المملكة العربية السعودية الحكيم بطرد البعثات الإيرانية من المملكة العربية السعودية، عاداً إيران دولة راعية للإرهاب وتدعمه وتبث الفرقة الطائفية في الوطن العربي وتحاول السيطرة على الخليج الذي هو عربي ولن يكون فارسيا أبدا كما تريد إيران.