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‏أحمد بن صالحة في ذمة الله

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    انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس الاثنين، الشيخ أحمد بن حسن بن صالحة وهو من أعيان الظفير، وتؤدى الصلاة عليه بعد صلاة ظهر اليوم بجامع الأمير سلطان بالظفير.

والفقيد والد كل من محمد بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالنيبال، والعميد عبدالرحمن بقاعدة خميس مشيط، وسعيد بالكلية التقنية بالباحة، وجمعان، والمقدم فهد بشرطة جدة، وسلطان، وعبدالعزيز، وعبدالخالق، وبدر، وعم الزميل عبدالله علي حسن مساعد مدير العلاقات بإمارة الباحة، و م. إبراهيم علي مدير كهرباء مدينة الباحة.

نسأل الله للفقيد الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويتقبل العزاء على الأرقام التالية: سعيد 0559988873، عبدالرحمن 0567774999 فهد 0557774999.

(إنا لله وإنا إليه راجعون).

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