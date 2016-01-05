القصاص من مواطن قتل آخر في القصيم

أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بحق مواطن قتل آخر بمنطقة القصيم.

وفي ما يلي نص البيان: قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية. وقال تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).

أقدم المدعو/ أحمد بن عبيد بن عبدالله العمري الحربي -سعودي الجنسية- على قتل هادي بن راشد بن ذياب العمري الحربي -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه إثر خلاف حصل بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذ القصاص حتى بلوغ القاصرين من ورثة القتيل رشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة بتنفيذ القصاص وصدق الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وصدق ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ أحمد بن عبيد بن عبدالله العمري الحربي -سعودي الجنسية- أمس الاثنين الموافق 24/ 3/ 1437ه بمدينة بريدة بمنطقة القصيم.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.