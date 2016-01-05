محمد بن ناصر يستقبل مدير فرع الصندوق الزراعي بجازان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة امس، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة م. إبراهيم بن أحمد علي هادي.

وتسلّم سمو أمير منطقة جازان خلال اللقاء، التقرير السنوي الخاص بفرع صندوق التنمية الزراعي بالمنطقة للعام المالي الماضي 1435/ 1436ه، مطلعاً على ما تضمّنه من أعمال وإنجازات تم تحقيقها من قبل البنك خلال فترة التقرير.

ونوّه سموّه بما حققه الصندوق وما قدمه من خدمات للمزارعين من أبناء المنطقة، راجياً للقائمين على الصندوق المزيد من العون والتوفيق.

من جانبه عبر مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعي بجازان عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات.