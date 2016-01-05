سعود بن عبدالله يفتتح ورشة العمل المختصة بأعمال السلامة بجدة

برعاية صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل الإمارة للشؤون الأمنية المشرف العام على مركز إدارة الأزمات والكوارث والعمليات المشتركة بالمنطقة، أمس بمقر المعارض التابع للغرفة التجارية بجدة جلسات ورشة العمل "المختصة بأعمال السلامة في المنشآت الحكومية والاهلية ودوره في الاشراف الوقائي" التي تنظمها مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 23 – 24 ربيع اول 1437ه.

وأشاد سموه في كلمته بالجهود المقدمة من الدفاع المدني والجهات المشاركة في اعمال الورشة، مشيرا الى اهمية اشتراطات السلامة متمنين للمشاركين بهذه الورشة التوفيق.

بعد ذلك بدأت جلسات الورشة بعد ان تحدث مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء سالم المطرفي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مثمناً تشريف الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي لاعمال الورشة والايذان بافتتاح جلسات العمل.

وابان اللواء المطرفي بالورشة والاهداف التي يامل ان تتحقق من اقامتها، موضحا اهمية مختص السلامة في المنشآت الحكومية والاهلي. كما اشار المطرفي الى بعض الحوادث التي ينتج عنها خسائر بالارواح والممتلكات.

وبدات اعمال الورشة بورقتين مقدمة من شركة الكهرباء وشركة المياه، وعلى هامش الافتتاح كرم الامير سعود بن عبدالله بن جلوي عدد من الجهات المشاركة، كما قدم مدير الدفاع المدني هدية تذكاريه للامير سعود بن عبد الله بن جلوي لتشريفه افتتاح اعمال ورشة مختص السلامة بمنطقة مكة المكرمة.