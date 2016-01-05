معاقبة 63 مواطناً ومقيماً تستروا على مخالفين

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية المشكّلة في جوازات مناطق ومحافظات المملكة (63) قراراً إدارياً بحق مواطنين ومقيمين تنوعت مخالفاتهم ما بين نقل المتسللين والتستر عليهم وتشغيلهم وتقديم المساعدة لهم.

وشمل مجموع هذه العقوبات السجن 525 يوماً، وغرامات مالية ب(2،870،000) ريال، والتشهير بهم، والمطالبة بمصادرة المركبات التي استخدمت في نقل المتسللين ومساعدتهم، واعتمدت جميع هذه القرارات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وفيما يلي أسماء المخالفين والعقوبات وما صدر بحقهم:

- أحمد إبراهيم شرع، مصري الجنسية، نقل حجاج بدون تصريح، غرامة 30،000 ريال، وسجن 15 يوماً، وتشهير مع الترحيل.

- غالب حاسن عليان القرشي، نقل حجاج بدون تصريح، غرامة 70،000 ريال، وسجن 15 يوماً، وتشهير.

- رعد سعد رده الهدلي، نقل حجاج بدون تصريح، غرامة 50،000 ريال، وسجن ستة أشهر، وتشهير.

- بندر سعد ساعد الثبيتي، نقل حجاج بدون تصريح، غرامة 30،000 ريال، وسجن 15 يوماً، وتشهير مع المطالبة بمصادرة المركبة.

- عباد حمدي عبود، نقل حجاج بدون تصريح، غرامة 20،000 ريال، وسجن 15 يوماً، وتشهير مع المطالبة بمصادرة المركبة.

- دسم سعيد حميد السبيعي، نقل حجاج بدون تصريح، غرامة 50،000 ريال، وسجن 15 يوماً، وتشهير مع المطالبة بمصادرة المركبة.

- عبدالله سعد عبدالله السبيعي، نقل حجاج بدون تصريح، غرامة 30،000 ريال، وسجن 15 يوماً، وتشهير.

- مفرج خلف الله عطالله الهذلي، نقل حجاج بدون تصريح، غرامة 80،000 ريال، وتشهير.

- متعب عبدالله مبارك الدوسري، نقل حجاج بدون تصريح، غرامة 30،000 ريال، وسجن 15 يوماً، وتشهير.

- عبدالعزيز ضيف الله زيد الحربي، نقل حجاج بدون تصريح، غرامة 130،000 ريال، وسجن 15 يوماً، وتشهير.

- عبدالهادي رفقان عايض القحطاني، نقل حجاج بدون تصريح، غرامة 40،000 ريال، وسجن 15 يوماً، وتشهير، والمطالبة بمصادرة المركبة.

- رافع محمد رافع الشهري، نقل حجاج بدون تصريح، غرامة 80،000 ريال، وسجن 15 يوماً، وتشهير.

- سمير محمد أبو جميل، سوري الجنسية، نقل حجاج بدون تصريح، غرامة 40،000 ريال، وسجن 15 يوماً، وترحيل مع التشهير.

- عبيد الله سليم حسن الحازمي، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 50،000 ريال، ومصادرة وسيلة النقل، وتشهير.

- عادل محمد سعد الجهني، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 50،000 ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل، وتشهير.

- ملفي محمد اركيان المطيري، محمد عبدالله حسين مجرشي، نقل متخلف، غرامة 10،000 ريال، وسجن شهر، وتشهير.

- سراج أحمد محمد هوساوي، نقل متخلفة، غرامة 10،000 ريال، وسجن شهر، وتشهير.

- عبدالرحمن دخيل درويش الصبحي، نقل متسللين، غرامة 40،000 ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل، وتشهير، وسجن شهر.

- فهد صالح صلاح العازمي، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 50،000 ريال، وتشهير.

- محمد خشم فيحان الرويلي، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 40،000 ريال، وتشهير.

- محمد عياد راضي الرويثي، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 60،000 ريال، وتشهير.

- سيف سويلم مسري الحارثي، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 50،000 ريال، وتشهير.

- ياسر ياسين بخش، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 30،000 ريال، وتشهير.

- عبدالله سليم حسن الحازمي، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 50،000 ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل، وتشهير.

- نايف جمعة عايش الناصر، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 30،000 ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل، وتشهير.

- محمد سعد ظافر الشهري، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 30،000 ريال، وتشهير.

- مؤيد محمد موسى بدير، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 40،000 ريال، وتشهير.

- عبدالرحمن غنيم ضيف الله الجهني، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 50،000 ريال، وتشهير.

- مشاري عبدالمحسن الحارثي، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 40،000 ريال، وتشهير.

- خالد راشد سعد الجهني، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 60،000 ريال، وتشهير.

- ياسر عمار ساير الشمري نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 50،000 ريال، وتشهير.

- صلاح حميد حامد المرواني، نقل متخلفين، غرامة 50،000 ريال، وسجن شهر، وتشهير.

- نواف راضي عايض الجابري، نقل متخلف، غرامة 10،000 ريال، وسجن شهر، وتشهير.

- نافع حمد نافع الرشيدي، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 50،000 ريال، وتشهير.

- صالح هديبان محمد الصاعدي، نقل متسلل، غرامة 10،000 ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل، وتشهير.

- راكان عبيد عبدالله اللحياني، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 40،000 ريال، وتشهير، ومصادرة وسيلة النقل.

- محمد أحمد حمدان السهلي، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 20،000 ريال، وتشهير، ومصادرة وسيلة النقل.

- عبدالرحمن عبدالله الشراري، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 80،000 ريال، وتشهير، ومصادرة وسيلة النقل.

- محمد عامر خضران الرشيدي، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 30،000 ريال، وتشهير ومصادرة وسيلة النقل.

- بندر راشد ثابت البدراني، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 30،000 ريال، وتشهير.

- مطير زبن مسيب الرويتعي، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 80،000 ريال، وتشهير، ومصادرة وسيلة النقل.

- عادل عائد سفر العتيبي، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 40،000 ريال، وتشهير.

- أنور محمد ثاني الهوساوي، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 90،000 ريال، تشهير.

- ناير عواد ابراهيم السناني، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 10،000 ريال، وتشهير.

- محمد جمعان بريك العوفي، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 50،000 ريال، وتشهير، ومصادرة وسيلة النقل.

- بندر مفرح طالع المطيري، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 20،000 ريال، وتشهير.

- فهد صويلح خامس الرشيدي، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 60،000 ريال، وتشهير.

- عبدالمجيد صنت رجاءالله الحربي، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 50،000 ريال، وتشهير.

- مصلح شحيبان عواض الرحيلي، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 50،000 ريال، وتشهير.

- عبدالله مسفر زائد المطيري، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 40،000 ريال، وتشهير.

- عبيد شايم صالح الرشيدي، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 30،000 ريال، وتشهير.

- زياد صلاح سلمان الجهني، نقل متسللين، غرامة 50،000 ريال، وتشهير، وسجن شهر.

- عبيد زبن ناجي العتيبي، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 40،000 ريال، وتشهير.

- ياسر فالح صالح الأحمدي، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 40،000 ريال، وتشهير.

- ياسر حمد دغيلب العوفي، نقل متخلفين عمرة، غرامة 90،000 ريال، وتشهير.

- عادل زيدان مسعود المحياني، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 30،000 ريال، وتشهير، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل.

- عابد جمعان سماح العرماني، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 50،000 ريال، وتشهير.

- ماهر عبيدالله عنيت الله البدراني، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 20،000 ريال، وتشهير.

- باسم صلاح صالح الرشيدي، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 60،000 ريال، وتشهير، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل.

- عواد مرزوق عواد الجهني، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 40،000 ريال، وتشهير.

- عيسى حميدان عياش العوفي، نقل أشخاص بدون تصاريح حج، غرامة 60،000 ريال، وتشهير.

- إياد فيصل محمود عشقي، نقل حجاج بدون تصاريح حج، غرامة 40،000 ريال، وتشهير.