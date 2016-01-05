مندوب السعودية بالأمم المتحدة: عودة العلاقات مع إيران مرهون بوقف انتهاكاتها

قال السفير عبد الله المعلمى مندوب المملكة العربية السعودية فى الأمم المتحدة، إن المملكة العربية لا تريد الاعتذار من إيران وإنما تريد أفعالاً لوقف الانتهاكات، مشيرًا إلى أن المملكة تتوقع من مجلس الأمن إدانة إيران.

وأضاف أن عودة العلاقات مع إيران مرهونة بتصرفاتها، وأن التصرفات الإيرانية كانت على الدوام استفزازية، موضحًا أن المملكة ستحضر المحادثات بشأن سوريا هذا الشهر .

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