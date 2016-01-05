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صفحة وزارة الداخلية تنشر صورة "شهيد الشرطة" ببنى سويف

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صفحة وزارة الداخلية تنشر صورة "شهيد الشرطة" ببنى سويف صفحة وزارة الداخلية تنشر صورة "شهيد الشرطة" ببنى سويف
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة الشهيد دياب عبد اللطيف، أمين الشرطة الذى استشهد فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عقب إطلاق النار عليه من قبل مجهولين، بمحافظة بنى سويف.

ووفقاً لما نشرته الصفحة، فقد صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى، بأنه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 الجارى قام مجهولون بإطلاق أعيرة نارية من وسط الزراعات تجاه الأمين شرطة، دياب عبد اللطيف محمد عبد اللطيف ببنى سويف، أثناء استقلاله دراجته النارية بالطريق الدائرى دائرة بندر بنى سويف فى طريقه لمنزله، مما أسفر عن استشهاده وإصابة أحد الأشخاص بطلق نارى بالكتف تصادف مروره بسيارته بمكان الحادث.

تم نقل جثمان الشهيد والمصاب إلى المستشفى، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث للوقوف على ملابساته وتكثيف الجهود لضبط المتهمين.


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