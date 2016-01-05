"الأوقاف"تسند تركيب كاميرات مراقبة وتأمين 5 مساجد كبرى لـ"الانتاج الحربى"

أكد مصدر مطلع، إسناد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مشروع تأمين ونظام المراقبة بالكاميرات بديوان الوزارة و5 مساجد كبرى بالقاهرة هى عمرو بن العاص، و الحسين، و السيدة زينب والسيدة نفيسة و النور بالعباسية، لهيئة الانتاج الحربى.

وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع" أن الوزير التقى مسئولا برتبة لواء تابع للهيئة أمس الاثنين ، لبحث تنفيذ المشروع، مضيفا أن الوزير عدل عن عرض شركة متخصصة شهيرة تخوفا من إختراق النظام الأمنى للوزارة والتحكم فيه عن بعد أو تعطيل الشبكات من خلال عناصر أجنبية ولذلك لجأ إلى مؤسسة لا يمكن اختراقها.

وأشارت المصادر، إلى أن الوزير تفاهم للحصول على تخفيضات بعد تقديم الشركات الخاصة عروضا بتسعيرة محددة، وأجرى اتصالات لتقليل النفقات، وتركيب شبكة مؤمنة جيدا بالمساجد الكبرى للحفاظ عليها وصناديق النذور والآثار النبوية.

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