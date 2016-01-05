الخارجية الأمريكية تدين الهجوم على السفارة السعودية فى طهران

>أدانت الخارجية الأمريكية الهجوم على السفارة السعودية فى طهران مؤكدة رفضها أى اعتداءات على المقار الدبلوماسية.

وحث المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى فى تصريحات صحفية الحكومة الإيرانية على الاحترام الكامل لالتزاماتها الدولية الداعية إلى حماية المنشآت الدبلوماسية.

وقال كيربى أن الولايات المتحدة تطالب الأطراف فى المنطقة بتجنب أى خطوات من شانها تزيد التوتر فى المنطقة. وتابع أن الولايات المتحدة لا تزال تؤمن بان التواصل الدبلوماسى والحوار المباشر هو أمر أساسى لتسوية الخلافات.

وأكد المسئول الأمريكى أن تزايد الاختلافات سيأتى بنتائج عكسية على كافة دول المجتمع الدولى التى تدعم الاعتدال والسلام والاستقرار.

كما ناشد كيربى قادة المنطقة بضرورة مضاعفة الجهود لتهدئة التوتر الإقليمى حتى يستطيع الجميع مواصلة العمل لتسوية القضايا المُلحة فى العراق وسوريا واليمن ومختلف أنحاء الشرق الأوسط مؤكدا أن حل مشاكل الشرق الأوسط يجب أن ينبع من قادة المنطقة.

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