بالصور.. كاتب سعودى: إيران تفتعل الأزمات كعادتها للتدخل فى الشأن الداخلى للملكة

وصف خالد المالك رئيس تحرير جريدة "الجزيرة" التى تصدر بالسعودية، الأزمة الإيرانية السعودية الأخيرة ، بأنها أزمة مفتعلة ، مضيفا : "كعادتها إيران تتدخل فى الشئون الداخلية للسعودية و تتصرف كما لو كانت مسئولة عن المملكة بسكانها الذين يعتنقون المذهب الشعيى".

و أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش مؤتمر "صناعة التطرف" المنعقد بمكتبة الإسكندرية أن السعودية لا تفرق بين المذاهب ، وإنما تنظر إلى الجميع كمواطنين سعوديين بدون تفرقة .

و قال معلقا على تنفيذ حكم الاعدام فى الشيخ نمر النمر القيادى الشيعى، أن المملكة نفذت حكم الشرع بعد النظر فى القضية التى شملت 47 مجرما، ارتكبوا جرائم كثيرة ، حيث فجروا مقرات الأمن ، و مجمعات سكنية و قتلوا الأبرياء.

و قال أنه من حق المواطنين على المملكة أن تضمن أمنهم و سلامتهم ، و أشار إلى أن إيران تصرفت كعادتها وتدخلت بشكل سافر فى الشأن الداخلى، و كأن ما يعنيها فقط ، عميلها ورجلها داخل السعودية و هو نمر النمر .

و أضاف أن المملكة اضطرت بعد حرق سفارتها فى إيران ، إلى قطع العلاقات الدبلوماسية و ومطالبة السفير الإيرانى بمغادرة الأراضى السعودية، و أكد أن السعودية لا تسمح لإيران، و لا لغيرها بالتجاوز و التدخل فى الشأن الداخلى.



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