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اتحاد طلاب الإسكندرية يطالب بوجود ممثل فى لجان شئون التعليم ومجالس الكليات

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اتحاد طلاب الإسكندرية يطالب بوجود ممثل فى لجان شئون التعليم ومجالس الكليات اتحاد طلاب الإسكندرية يطالب بوجود ممثل فى لجان شئون التعليم ومجالس الكليات
طالب اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية بضرورة وجود ممثل من الاتحاد فى لجان شئون التعليم والطلاب والمجالس الخاصة بالكليات والجامعة عند مناقشة القضايا الخاصة بالطلاب، وتطبيق نص اللائحة الطلابية "المادة الثانية والعشرون" من اللائحة الإدارية.

وشدد الاتحاد خلال اجتماعه أمس على أهمية وجود وكيل لشئون التعليم والطلاب بكلية الصيدلة لتسهيل إتمام مهام الاتحاد ومتابعة تنفيذ مهامه، مضيفًا أنه سيتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الموضوع، وإرسال خطاب لكليات (حقوق - الفنون الجميلة - تربية رياضية بنات - صيدلة) لتوفير أماكن خاصة بالاتحادات الطلابية فى هذه الكليات لعدم تعطيل الأنشطة.

وناقش الاتحاد طرق تفعيل مواقع الكلية المختلفة خلال الامتحانات، لتمكين الطالب من الحصول على جميع البيانات وأرقام الجلوس ومواعيد الامتحانات وغيره، وحال عدم تفعيل المواقع فى إحدى الكليات يتم تقديم شكاوى فى مكتب اتحاد الطلاب، لرفعها لنائب رئيس الجامعة.

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