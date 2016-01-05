والد الضابطين الشهيدين بالشرقية يرفض لافتة "عزاء" ويعلق "تكريم" بدلا منها

رفض حسن عليوة والد الضابطين الشهيدين بالشرقية "محمد وأحمد" عليوة، تعليق لافتة عزاء على السرادق المخصص لاستقبال المعزين، وأصر على تعليق لافتة تحمل صورة الشهيدين وعبارة "تكريم الشهيد" بدلا من عزاء.

وتوجه مساء الاثنين، اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إلى مدينة كفر صقر لتقديم واجب العزاء فى أسرة الرائد محمد عليوة، ومواساة والد الشهيد.

كان استشهد الرائد محمد عليوة ، خلال مشاركته فى بعثة عسكرية بالولايات المتحدة الأمريكية إثر تعرضه لحادث سير، وهو شقيق الملازم أحمد حسن عليوة الذى استشهد هو الآخر فى إحدى العمليات الإرهابية بالعريش قبل6 أشهر .

وقال حسن عليوة والد الضابطين الشهيدين بالشرقية: "احستب نجلىَّ عند الله شهداء، وأنا وأبنائى فداء لمصر، وسوف أسعى لإدخال نجلىَّ الآخرين للكليات العسكرية، ولن أبخل بهم على وطنى، فلولا جشينا العظيم للحقنا بسوريا والعراق".

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