رصف طريق جديد بنجع حمادى لاستقبال المحافظ فى افتتاح موسم القصب

قام المسئولون عن مركز ومدينة نجع حمادى، برصف الطريق الرئيسى لمصنع وشركة سكر نجع حمادى استعدادًا لحفل موسم العصير والذى يقام بشركة السكر اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يشهده محافظ قنا.

ومن جانبهم عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من الانتهاء من رصف الطريق الرئيسى أمام مصنع سكر نجع حمادى خلال ساعات استعدادًا لاستقبال عدد كبير من المسئولين والزائرين فى افتتاح موسم عصير القصب -على حد قولهم- فى الوقت الذى تظل فيه شوارع مدينة نجع حمادى وعدد من الطرق تحتاج للرصف.

وأكد مصدر مسئول أنه تمت دعوة عدد كبير من المسئولين فى مقدمتهم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ونواب مجلس النواب بدائرة نجع حمادى لحضور الاحتفال بافتتاح موسم العصير، وأعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية بنجع حمادى.

ومن جانبه أكد أحد المسئولين بمجلس مدينة نجع حمادى أنه لم يتم الانتهاء من الرصف وأن ما يحدث تسويه فقط للتربة الزلطية وهناك خطة رصف تشمل الطريق بأكمله على مسافة 5 كيلو.

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