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خبراء ترميم مصريون يعيدون إحياء الجانب الشرقى لمقصورة الإسكندر الأكبر بالأقصر

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خبراء ترميم مصريون يعيدون إحياء الجانب الشرقى لمقصورة الإسكندر الأكبر بالأقصر خبراء ترميم مصريون يعيدون إحياء الجانب الشرقى لمقصورة الإسكندر الأكبر بالأقصر
صرح الدكتور مصطفي وزيري مدير عام آثار الأقصر، اليوم الاثنين، أن أعمال الترميمات في مقصورة الإسكندر الأكبر بمعبد الأقصر، انتهت تماماً بالجانب الشرقى، وذلك بواسطة فريق خبراء ترميم مصريين فقط، وجارى انطلاق العمل في المقصورة بالجانب الغربى ليتم تسليمها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف مدير عام آثار الأقصر، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن فريق ترميم الآثار المصري أظهر كفاءة عالية في أعمال الترميم، ونجح الخبراء عقب انتهاء عملهم في إظهار الرسوم والنقوش والألوان الخاصة بالجانب الشرقى بالمقصورة بعد إزالة الأتربة، وبقايا الطيور والخفافيش العالقة بها، بصورة بديعة للغاية، وجاري إنهاء الجانب الغربي أيضاً خلال الأيام المقبلة.

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