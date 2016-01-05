غلق 5 مقاهي وضبط 62 مخالفة وتنفيذ 7 حالات إزالة فى حملة مكبرة بالفيوم

شنت الأجهزه الأمنيه بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة لإزالة المخالفات والإشغالات بالمدينة وتمكنت الحملة من غلق 5 مقاهى وضبط 62 مخالفة وتنفيذ 7 حالات إزالة وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بتمكن الحملة التي قام بها قسم شرطة المرافق بحملة من تم قرارات غلق لـ 5 مقاهى بمنطقة كيمان فارس وضبط 13 مخالفة اشغال طريق و4 فرش فاكهة وميزان وفرش ملابس و فرش خردوات كما تم تحرير 3 محاضر اشغال طريق عام بشارع احمد شوقى وازالة 7 حالات ازالة متنوعة، وتم فصل عدد 4 حالات تيار كهربى، و تنفيذ 42 حالة تجنيب وتنظيم وضبط عدد 2 جرار زراعي مخالف و2 خلاطة خرسانية لقيامها باشغال طريق وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.