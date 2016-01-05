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غلق 5 مقاهي وضبط 62 مخالفة وتنفيذ 7 حالات إزالة فى حملة مكبرة بالفيوم

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غلق 5 مقاهي وضبط 62 مخالفة وتنفيذ 7 حالات إزالة فى حملة مكبرة بالفيوم غلق 5 مقاهي وضبط 62 مخالفة وتنفيذ 7 حالات إزالة فى حملة مكبرة بالفيوم
شنت الأجهزه الأمنيه بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة لإزالة المخالفات والإشغالات بالمدينة وتمكنت الحملة من غلق 5 مقاهى وضبط 62 مخالفة وتنفيذ 7 حالات إزالة وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بتمكن الحملة التي قام بها قسم شرطة المرافق بحملة من تم قرارات غلق لـ 5 مقاهى بمنطقة كيمان فارس وضبط 13 مخالفة اشغال طريق و4 فرش فاكهة وميزان وفرش ملابس و فرش خردوات كما تم تحرير 3 محاضر اشغال طريق عام بشارع احمد شوقى وازالة 7 حالات ازالة متنوعة، وتم فصل عدد 4 حالات تيار كهربى، و تنفيذ 42 حالة تجنيب وتنظيم وضبط عدد 2 جرار زراعي مخالف و2 خلاطة خرسانية لقيامها باشغال طريق وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

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مصر 365