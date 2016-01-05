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اليوم.. سماع شهادة محافظ القاهرة بقضية التخابر مع قطر

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اليوم.. سماع شهادة محافظ القاهرة بقضية التخابر مع قطر اليوم.. سماع شهادة محافظ القاهرة بقضية التخابر مع قطر
تستئانف اليوم الثلاثاء الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، ومن المقرر ان يحضر محافظ القاهرة لسماع شهادته.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

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مصر 365