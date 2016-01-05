إحالة رقيب شرطة لمحكمة الجنايات بكفر الشيخ

قرر المستشار محمد الزنفلى، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، أمس الاثنين، إحالة "السيد.ا.ا"، 39 سنة، رقيب شرطة بقسم شرطة بيلا، إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل خالد حسام محمد أبوديه، 24 سنة، صاحب مصنع آيس كريم، ويقيم بمركز الحامول، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل شقيق المجنى عليه "محمد"، 27 سنة.

كما قرر المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، إحالة أوراق هذه القضية والتى تحمل رقم 6170 لسنة 2015 مركز بيلا، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، مع استمرار حبس المتهم، وتحديد أقرب جلسة للنظر فى القضية، وانتداب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهم.

كان اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء أشرف ربيع، مدير المباحث الجنائية، بمديرية الأمن، يفيد بقيام رقيب الشرطة "السيد.ا.ا" 39 سنة، بإطلاق عيار ناري أصاب خالد حسام محمد 24 سنة بالرأس أرداه قتيلاً عقب ملامسة مرآة سيارة كان يقودها شقيق المجنى عليه، مرآة السيارة التى كان يقودها رقيب الشرطة، وأكمل كل منهما السير فى طريقه إلا أن رقيب الشرطة طارد السيارة التي يقودها شقيق المجني عليه استوقفهما وأطلق النيران على قائد السيارة إلا أنها أصابت شقيقه.