اليوم.. نظر دعوى ابنة خيرت الشاطر للسماح لها بزيارة والدها فى السجن

تنظر الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من عائشة خيرت الشاطر، نجلة القيادى الإخوانى البارز، والتى تطالب بالسماح لها بزيارة والدها المحبوس فى سجن العقرب بطرة، بدون الحاجز الزجاجى.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 6388 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى ان المدعية تزور والدها من خلال حاجز زجاجى فى سجن العقرب، وذلك بسبب إجراءات أمنية حسبما ذكر لها قيادات السجن.