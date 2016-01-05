ناصر السعدي يتألق من جديد بأغنية"من الظالم"

أطلق الفنان الإماراتي "ناصر السعدي" نجم برنامج نجوم الخليج أغنية جديدة بعنوان (من الظالم) من كلمات الشاعر "سلطان مجلي" والتي قام بتلحينها "ناصر السعدي" بنفسه ، وقد أشرف على التوزيع "جاسم محمد" أما المكساج فكان لطيف عادل ، حيث تم تسجيل الأغنية بدبي في "أستوديوهات فايز السعيد" وقامت شركة سمارت مانجمنت بالإشراف العام على العمل.

يذكر ان الفنان "ناصر السعدي" حقق نجاحات متواصلة منذ تتويجه بلقب نجم الخليج عام 2009 وذلك من خلال برنامج نجوم الخليج على قناة نجوم.

كما أدى العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا وذاع صيتها بين الجماهير منها أغنية (يا قلبي مالك مداوي) وكانت أول تعاون جمعه بالفنان والملحن "فيصل راشد" ، وقدم أغنية (قلوب البشر) من كلمات وألحان "ناصر بن مترف" كما كان له تعامل مع الشاعرة الميم في أغنية (للود شراي) والتي أبدع في تلحين كلماتها سفير الألحان "فايز السعيد" والذي جمعه به دويتو تحت عنوان (ليش دبي حلوة) من كلمات الشاعر "عبد الله الشامسي".

الفنان "ناصر السعدي" يحضر لعمل فني جديد بعنوان (أناني) من كلمات الشاعر "أنور المشيري" وألحان "فايز السعيد" .