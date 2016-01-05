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محمد فضل: الحمد الله على عدم انضمامي إلى الزمالك.. وأتمنى الدوري للأهلي

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محمد فضل: الحمد الله على عدم انضمامي إلى الزمالك.. وأتمنى الدوري للأهلي محمد فضل: الحمد الله على عدم انضمامي إلى الزمالك.. وأتمنى الدوري للأهلي

"الحمد الله على عدم انضمامي إلى الزمالك".. هكذا تحدث محمد فضل لاعب الأهلي الأسبق والإنتاج الحربي الحالي عن المفاوضات السابقة معه للانضمام إلى القلعة البيضاء.

فضل مهاجم الإنتاج الحالي لعب لفترة أولى مع الأهلي في بداية عام 2001 قبل أن يعود مجددا في 2009.

وخلال تلك الفترة دخل نادي الزمالك أكثر من مرة في مفاوضات مع فضل. فهل تمنى اللعب في الزمالك؟

يُجيب محمد فضل: "الحمد الله على عدم انضمامي إلى الزمالك".

وأضاف خلال تصريحات مع قناة النهار "اتفقت على الانضمام إلى الزمالك مرتين، مرة وقت ممدوح عباس وحازم إمام، ومرة أخرى مع محمد عادل بعد فترة الانتخابات".

وأوضح "في النهاية صلاة الاستخارة كانت مفتاحي. قمت بصلاة استخارة بشأن اللعب لنادي الزمالك، وتبين لي أن الأمر ليس خيرا".

وأكمل حديثه قائلا: "كان من الممكن ألا أوفق مع الزمالك وهذا ما شعرت به بعد الاستخارة".

ولم يتأخر فضل طويلا في الإجابة عن سؤال (هل تتوقع فوز الأهلي بلقب الدوري المصري؟) قائلا: "نعم أتوقع ذلك".

وأتم "أتمنى تتويج الأهلي بلقب الدوري وهو يمتلك مجموعة قادرة على فعل ذلك".

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