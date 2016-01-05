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غنى أبو حمدان تشغل الشارع السوري

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الثلاثاء 05-01-2016 18:47

دبي - تمام عجمية

بعد ظهورها الأول في برنامج المواهب "ذا فويس كيدز" أثرت الطفلة غنى أبو حمدان قلوب ملايين السوريين والعرب، وأصبحت حديث الشارع السوري، وانتشر مقطع الفيديو الخاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت الآراء مابين مؤيد ومعارض للبرنامج، فالبعض قال إن هذا استغلال للطفولة، والآخر كان مع هذه الموهبة التي استطاعت إبكاء الملايين، نجوم الدراما والفن السوري عبروا عن حبهم ووقوفهم إلى جانبها، فبدورها الفنانة سلافة المعمار نشرت صورتها وكتبت: "كلنا نحبك"، أما الفنان أيمن عبد السلام والفنانة عهد ديب والكثير من الفنانين فنشروا مقطع الفيديو وعبروا بكلمات رائعة عن مشاعرهم، وبدوره محبوب العرب حازم الشريف نشر صورة لغنى وكتب عليها: "أنا من معجبينك ورح أدعمك وصوت لك".
وبدورها النجمة أمل عرفة كانت من المعارضين للموضوع، وكتبت على صفحتها الشخصية: "لك حاج تنسجوا من دموع ولادنا دراما وتعبو الفضاء فيها. والحل بإيديكون ولَك حاج حرام يللي بدو يشفق، ويللي بيحب، ويللي بدو يحمي، بيعمل فعل.. حاج حكي كرمال الله بقا السوري وين والناس وين".
كذلك شاركت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية بمقطع للطفلة تغنّي الأغنية ذاتها في إحدى الفعاليات بربيع 2015 أمام السيدة أسماء الأسد، وعلّقت الصفحة على الفيديو: "أوصلت غنى أبو حمدان بصوتها ودموعها رسالة أطفال ‫‏سوريا الذين اغتال ‫‏الإرهاب أفراحهم وأعيادهم. ولكنّه لم ولن يتمكّن من كسر قوّة الحياة بداخلهم".

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سيدتي

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