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ما السر وراء غياب هبة نور؟

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الثلاثاء 05-01-2016 18:49

غابت الفنانة هبة نور العام الماضي عن موسم الدراما، وهي للعام الثاني تعتذر عن أغلب الأعمال التي تعرض عليها دون تبرير السبب، إشاعات كثيرة تداولت عن وضع هبة نور وكانت أكثر الإشاعات المتداولة بأنها بصدد اعتزالها رسمياً، وإعلان زواجها من أحد المنتجين المعروفين بعالم الإنتاج التلفزيوني، وهي ستستقر بشكل نهائي في دبي، ومصادر أخرى قالت إنها لن تعتزل والأمر مجرد إشاعة، ويبقى السؤال لماذا ترفض الأعمال التي تعرض عليها، وما سبب استقرارها في دبي وابتعادها عن الإعلام؟

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سيدتي