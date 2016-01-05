Johnny Depp يشكر زوجته و Blanchett ترقص في Palm Festival

أقيم حفل توزيع جوائز Palm Springs International Film Festival Awards لعام 2016 في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، حضره عدد كبير من نجوم هوليوود وقامت بتقديمه بطلة فيلم Brooklyn ،Saoirse Ronan التي فازت بجائزة أفضل ممثلة عالمية .

فازت الممثلة Cate Blanchett بجائزة أفضل ممثلة في هذا المهرجان السينمائي، بينما نال Matt Damon جائزة افضل ممثل، أما جائزة الإنجاز لممثل فذهبت االى Johnny Depp عن دوره في فيلم Black Mass.

وأعرب النجم Johnny Depp البالغ من العمر 52 عاماً في كلمته عند تسلّمه الجائزة عن امتنانه الواضح لزوجته Amber Heard ، 29 عاماً، ببقائها معه وتحمّلها إياه.



فقد توجّه Depp الى زوجته الشابة قبل أيام قليلة على مرور عام على زواجهما برسالة مشيراً فيها إلى الأدوار العديدة الذي لعبها قائلا:

"أريد أن أشكر زوجتي على العيش مع كل هذه الشخصيات، الأمر غير السهل ."



وأضاف الممثل الأعلى أجراً في هوليوود لعام 2015 مازحاً:"لقد كان الأمر صعباً بالنسبة إليّ، فكيف بالنسبة إليها؟"



يذكر أن Johnny Depp تزوّج من حبيبته Amber Heard في 3 فبراير/ شباط الماضي في حفل خاص على الجزيرة التى يملكها في البهاماس بعد قصة حب عنيفة أثناء تصويرهما فيلم The Rum Diary.

بدورها رقصت النجمة Cate Blanchett بفستانها الأزرق الأنيق وهي تصعد على خشبة المسرح لتسلم جائزتها مؤكدة في كلمتها أن الجميع فائز في هذا المهرجان المهم.



وسجلت عدسات الكاميرات الاستقبال الحار الذي جمع Kate Winslet بالعالمي Johnny Depp ، قبل أن تنطلق إلى داخل الحفل لتقديم جائزة للممثل الألماني Michael Fassbender، عن دوره في فيلم Steve Jobs.

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