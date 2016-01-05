تابعوا المزيد من الصور والأسرار حول حفلات النجوم في استقبال العام الجديد

ككل عام في ليلة رأس السنة نشهد تفاوتاً على صعيد نجاح الحفلات بين البلدان العربية، فرغم الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان نجح ومغادرة معظم نجوم الصف الأول لإحياء الحفلات في مختلف الدول العربية، شهدت بيروت ثلاث حفلات فنية بارزة. الأولى جمعت قيصر الغناء كاظم الساهر بالنجم وائل كفوري في فندق فينيسيا، والثانية جمعت الساهر بالفنان عاصي الحلاني في فندق الهيلتون والثالثة ملحم زين وهادي خليل في فندق الريجنسي بالاس. كذلك تألقت الفنانة نوال الزغبي بحفلها في فندق "لو رويال" بمشاركة الفنان عامر زيان.

كما شهدت مدينة "دبي" أقوى الحفلات التي جمعت برنس الغناء العربي ماجد المهندس بالفنانة إليسا بحفل ضخم ومميز في فندق "ريتز كارلتون"، كما تألقت نجوى بفستان أبيض من تصميم نيكولا جبران في حفلها في دبي أيضا، وشاركت نجوى معجبيها بعدد كبير من صور الحفل.

في لبنان، أشعل عاصي الأجواء حتى ساعات الفجر الأولى، وقدم باقة من أجمل أغانيه بالإضافة إلى جديده أغنية "قومي ارقصيلي بعد" التي طالبه الحضور بإعادة غنائها عدة مرات.

من جهته، الفنان محمد اسكندر اختتم العام المنصرم بحفلين ناجحين، حيث تحدّى وجمهوره الكبير العاصفة الثلجية بشكل فاجأ الجميع إذ لم يشكّل تدني درجات الحرارة في المنطقة مانعاً لاحتشاد المحبّين الذين فاق عددهم الـ 1000 شخصاً. وكالعادة، تميّز الحفلان بأجواء محمد اسكندر الخاصة التي لا تخلو من المواويل والاغنيات التراثية.

كما ودّعت النجمة اللبنانية سارة الهاني العام 2015 في حفلين مميّزين واستقبلت العام 2016 في حفل فنيّ صاخب، وكانت البداية ليلة 29 كانون الأول من الـ Mandaloun حيث احيت حفلها الأوّل وقدّمت اجمل الاغنيات الطربية إضافة الى أعمالها الخاصة مثل "يا ضنى"، "عاشقي" و "آخر قرار". أما مساء الخميس 31 كانون الاول فودّعت الهاني العام 2015 في الـ Santa Preri - جبيل بمشاركة الفنان اللبناني رضا في سهرة راقية ردّد خلالها الحضور أجمل أغنيات الهاني مثل "يا ليل انا بحبك"، "غريبة روحي" وغيرها من الأعمال المعروفة التي عادت وأدّتها أيضا في حفلها الأخير الذي امتّد حتى ساعات الصباح الأولى والذي استقبلت خلالة العام 2016 في الـ Le Royaume – القليعات بمشاركة الفنان مارك عبد النور وكانت الاجواء حماسية وراقصة بامتياز.

وائل جسار يتفرّد في الشارع المصري!

هذا وقد أحيا النجم اللبناني وائل جسار ثلاث حفلات غنائية بمناسبة عيد رأس السنة، وكانت البداية من شرم الشيخ مع احتفالية العيد التي أحياها مساء الأربعاء 30 كانون الأول في فندق الريكسوس وحضرها عدد كبير من محبيه من مختلف الجنسيات العربية فغنوا معه "بعدك بتحبو"، "غريبة الناس"، "جبال ما بيتلاقو" و "خليني ذكرى"، أمّا مساء الخميس فودّع وائل العام 2015 في فندق الريتز كارلنتون - القاهرة في حفل مصري بامتياز تمنى خلاله السلام الدائم والأمن المستتب لمصر ولشعبها، شاكراً الشعب المصري على محبته وثقته الكبيرتين، أما الحفل الثالث فكان في فندق الإنتركونتيننتال سيتي ستارز -مدينة نصر - حيث استقبل وائل العام 2016 وقد تميّز الحفل بحضور قارب الألفي شخص فاعتلى المسرح الساعة السادسة الا ربعا صباحا وقدّم أجمل أغنياته وسط تفاعل جماهيري لافت، فغنّى "انتبه عحالك"، "قلت مليون مرة احبك" و "جرح الماضي" ليختتم الحفل صباح الجمعة مع التقاط مئات الصور التذكارية.

كما أحيت النجمة اللبنانية نجوى سلطان حفل ليلة رأس السنة في فندق (الموفنبيك) في دبي.

وإستقبلت "برنسيسة الغناء العربي" الفنانة ديانا حداد، العام الجديد 2016 برفقة الجمهور في مدينة دبي، من خلال حفل غنائي بفندق الحبتور جراند، متمنية للجميع إستمرار الأمن والأمان في كافة أنحاء الإمارات والخليج والوطن العربي.

وشهدت السهرة الغنائية تنوعاً خليجياً وعربياً في الجمهور الذي رفع شعار الفرح في الفقرتين الغنائيتين التي قدمتها ديانا حداد أو الفقرة التالية التي قدمها الفنان رابح صقر. ومن الحفلات الناجحة في دبي حفلة سلطان الطرب جورج وسوف والفنانة يارا في فندق الكونراد الموجود في شارع بن زايد.

من أقوى الحفلات التي اقيمت في رأس السنة في مصر الحفل الذي أحياه النجم عمرو دياب في فندق "الفورسيزنز" وكذلك حفل تامر حسني في فندق الماريوت.

يوم واحد يناير لم يكن عادياً لدى السوبرستار راغب علامة حيث أشعل سماء شرم الشيخ بحفل فني ضخم في منتجع ركسوس وفياً للوعد من أجل دعم السياحة في شرم ومصر . إستهلّ علامة الحفل بكلمة توجه فيها للجمهور فقال: "جئت مباشرةً من تونس إلى شرم التي أعشقها.. يلعن أبو اللي ما بفكرش يجي شرم الشيخ كل سنة وأنتو طيبين". ثمّ قدّم مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته وخاصةً القديمة منها التي ردّد كلماتها الحضور وسط تفاعل كبير وأجواء مميّزة.

طوني قطان يشعل ليلة رأس السنة في البحر الميت

كما أحيا النجم طوني قطان حفلة رأس السنة في فندق ومنتجع رمادا البحر الميت في الأردن، حيث أطرب جمهوره لاكثر من ساعتين ونصف، وقدم عدد كبير من اغنياته الخاصة منها "عيوني سهرانة"، "روحي وروحك"، "بعشقك صدقني"، "قهوتكو مشروبة"، "بس بس"، "عودتني" وغيرها من الاغنيات، بالاضافة الى عدد من الاغنيات الشعبية والتراثية التي الهبت الحاضرين، كما وقدم قطان عدداً من الأغاني الطربية منها أغنية "علي جرى" و"على بابي واقف قمرين".

اطلالة غريبة لـ"فيفيان مراد"

وعلى صعيد الإطلالات لفتتنا إطلالة فيفيان مراد بثوب ماكسي، ضيق، حمل توقيع المصمم يوسف الجسمي. وقد سبق لنجمة تلفزيون الوقع كلوي كردشيان ان ارتدت الثوب نفسه في عيد ميلاد والدتها كريس جينر. ولكن الفرق البسيط بين الثوبين هو اللون. وقد اجتمعت فيفيان في حفل واحد مع النجم العربي وليد توفيق والنجم هشام الحاج.

ومن أنجح الحفلات في مصر كانت حفلة الفنانة هيفاء وهبي التي أحيتها في شرم الشيخ. كما شهدت حفلة محمد حماقي ونيكول سابا في فندق سميراميس ورامي صبري في فندق كونراد نجاجاً منقطع النظير أيضاً. كما قدمت نيكول سابا مع محمود العسيلي حفلاً ناجحاً في مول العرب.

واختارت مايا دياب ونانسي عجرم أن تستقبلا العام الجديد مع جمهورهما في الأردن، وأحيت كل واحدة منهما حفلاً ناجحاً.

واعتبر معظم رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن نانسي ومايا ونيكول سابا لم توفقا في إطلالاتهما في هذه الليلة، بينما استطاعت نجوى كرم وهيفاء وهبي أن تأسرا قلوب متابعيهما في مختلف أنحاء الوطن العربي.

كما إستقبلت النجمة دومينيك حوراني العام الجديد 2016 مع جمهورها في الإمارات، وذلك بثلاث حفلات، في دانات منتجع العين في العين، وRitz Carlton JBR في دبي و مطعم ساروجا في مارينا دبي.

دومينيك أشعلت المسارح مع الجمهور الذي غنّى ورقص معها على أنغام أجمل أغنياتها حتى ساعات الصباح الأولى. كما أبهرت الجمهور بإطلالات من دار سارة فاشن Dar Sara High Fashion.

واختتمت النجمه رويدا عطيه عام 2015 في جبيل حيث قدمت رويدا باقة من أجمل أغانيها الخاصة ورقص و غنى الحاضرون حتى ساعات الصباح الاولى .

و قد حضر الحفل الكثير من الوجوه الاعلاميه و الاجتماعيه اللذين أشادوا باداء رويدا و اثنوا على حضورها و اناقتها. و قد تمنت رويدا ان يعم السلام في كل العالم على ان تعلو ثقافه الحياه على سياسه الارهاب و القتل .

كما أحتفل الفنان عبد الفتاح جريني مساء أمس بالعام الجديد وسط جمهوره فى مركب السرايا على ضفاف نيل القاهرة ، وسط حضور عدد كبير من محبيه الذين شاركوه احتفالات العام .

وقد قدم جريني خلال الحفل الذى استمر إلى صباح اليوم الجديد عدد من آشهر أغانيه منها " اشوف فيك يوم ، جنبك على طول ، خسارتك في الليالي " هذا خلاف غنائه عدد من الأغاني الخليجية والمصرية القديمة .

فى أضخم وآكبر فنادق شرم الشيخ "أحيت النجمة جنات ليلة من أروع ليالي رأس السنة الجديدة وذلك مع جمهورها من كافة الدول العربيه ، وايضا شخصيات سياسيه وإعلاميه معروفة، وكذلك عدد من السفراء جاؤوا ليحتفلوا معها بنهاية عام واستقبال آخر .

جنات قدمت مجموعه رائعة من أشهر أغانيها منها " البادي اظلم ، حب جامد ، واحشني ، حبيبي على نياته " كذلك أغنية الراحله وردة " اسمعوني " والتى قدمتها بطريقة نالت اعجاب الحضور الذي ظل يصفق لها كثيراً .

جنات بنهاية الحفل تمنت للشعوب العربية عام جديد يحمل بين طياته السلام للجميع وخصوصاً شرم الشيخ التى تقف وتغني على أرضها بكل سعادة .

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