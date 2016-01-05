النجمات يحتفلن بعيد ميلاد الهام شاهين بالملابس السوداء

إحتفلت الفنانة الهام شاهين بعيد ميلادها لأول مرة وسط حشد كبير من زملائها في الوسط الفني ,أهلها وأقاربها وأصدقائها خارج الوسط الفني.

وقد حضر من أصدقاء الهام شاهين المقربين في الوسط الفني عدد كبير من النجوم عى رأسهم المطرب محمد منير وسميرة سعيد وأنغام وزينة، كما حضرت عبير صبري والمخرجة كاملة أبو ذكرى وريم البارودي وخطيبها المطرب أحمد سعد الذي أشعل الحفل بغنائه لإلهام.

وحضرت يسرا ورغدة وفيفي عبده التى رقصت في الحفل، وفي ظهور نادر لها حضرت صفية العمري كما تواجدت بوسي في أول حفل تحضره بعد وفاة زوجها الفنان نور الشريف، وأستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي واللافت أن معظم الحاضرات ارتدين الملابس السوداء في مصادفة غريبة.

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