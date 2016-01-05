حبس عاطل ادار منزله للاتجار فى السلاح النارى والذخائر بالوراق

أمرت نيابة الوراق برئاسة المستشار خالد عبد الحميد، بحبس "رامى.ا" 30 سنة 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى الاسلحة النارية وتحويل منزله وكراً لممارسة النشاط الإجرامى بالوراق.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان المقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث الوراق، تمكن من ضبط عاطل يدعى "رامى.ا" 30 سنة مقيم بدائرة قسم الوراق، وبمداهمة منزله تم العثور على 2 خرطوش، وأدوات تصنيع الأسلحة الآلية، واعترف بقيامه بالاتجار فى الأسلحة الآلية، وتم تحرير محضر للمتهم، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.