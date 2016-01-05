حبس عاطل ادار منزله للاتجار فى السلاح النارى والذخائر بالوراق

أمرت نيابة الوراق برئاسة المستشار خالد عبد الحميد، بحبس "رامى.ا" 30 سنة 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى الاسلحة النارية وتحويل منزله وكراً لممارسة النشاط الإجرامى بالوراق.

كان المقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث الوراق، تمكن من ضبط عاطل يدعى "رامى.ا" 30 سنة مقيم بدائرة قسم الوراق، وبمداهمة منزله تم العثور على 2 خرطوش، وأدوات تصنيع الأسلحة الآلية، واعترف بقيامه بالاتجار فى الأسلحة الآلية، وتم تحرير محضر للمتهم، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.