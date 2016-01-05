أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عاطل ادار منزله للاتجار فى السلاح النارى والذخائر بالوراق

Google+ Print
حبس عاطل ادار منزله للاتجار فى السلاح النارى والذخائر بالوراق حبس عاطل ادار منزله للاتجار فى السلاح النارى والذخائر بالوراق
أمرت نيابة الوراق برئاسة المستشار خالد عبد الحميد، بحبس "رامى.ا" 30 سنة 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى الاسلحة النارية وتحويل منزله وكراً لممارسة النشاط الإجرامى بالوراق.

كان المقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث الوراق، تمكن من ضبط عاطل يدعى "رامى.ا" 30 سنة مقيم بدائرة قسم الوراق، وبمداهمة منزله تم العثور على 2 خرطوش، وأدوات تصنيع الأسلحة الآلية، واعترف بقيامه بالاتجار فى الأسلحة الآلية، وتم تحرير محضر للمتهم، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365