تجديد حبس سكرتير محكمة 15 يوما لإتهامه بانتحاله صفة وكيل نيابة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم حبس سكرتير بمحكمة شمال القاهرة، 15 يوما على ذمة التخقيقات، لاتهامه بانتحال صفة وكيل نيابة.

أمر المستشار حازم عبد الشكور رئيس نيابة الجمالية، فى وقت سابق ، بحبس سكرتير بمحكمة شمال القاهرة، 4 أيام على ذمة التخقيقات، لاتهامه بانتحال صفة وكيل نيابة.

كشفت تحقيقات النيابة، أنه تم القبض على "م. ه" سكرتير بمحكمة شمال القاهرة، أثناء استقافه بأحد الأكمنة بالجمالية وبحوزته كمية من الهيروين المخدر وسلاح نارى "خرطوش" ومبلغ مالى 3000 جنيه، واستقلاله سيارة بدون لوحات معدنية.

وبسؤاله ادعى أنه يعمل وكيل نيابة، وقام بتقديم كارنيه مزور للنيابة، فتحرر محضر بالواقعةـ وأخطرت النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية، والتى أصدرت قرارها السابق.