ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كيلو و200 جرام حشيش و500 قرص مخدر بنجع حمادى

ألقت وحدة مباحث مركز شرطة قفط بنجع حمادى، القبض على 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش قبل بيعها على عملائهم ومبالغ مالية لمتحصلات البيع.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد ضبط أشرف.م.ش ( 34 عامًا) وأيمن.ر.م، وأحمد.ع.ع، أثناء استقلالهم السيارة رقم 2431 د.ن ملاكي الجيزة بحوزتهم 5 قطع من جوهر الحشيش وزنت كيلو و200 جرام قبل ترويجها لعملائهم ومبلغ مالي 31 ألف و30 جنيه من متحصلات البيع و4 هواتف محمولة لتسهيل اتصالهم بعملائهم.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادي والقوة المرافقة من ضبط عاطل بحوزته كمية من الاقراص المخدرة قبل ترويجها على عملائه ومبالغ ماليه من متحصلات البيع

تلقي اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا ، من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد ضبط عاطف.ن.ح ( 34 عامًا) عاطل، بحوزته 500 قرص من التامول المخدر و500 جنيه متحصلات البيع وهاتف محمول.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات