خبراء أسلحة كيميائية: سوريين تعرضوا لغاز السارين

>أعتبرت بعثة خبراء فى الاسلحة الكيميائية فى تقرير نشر الاثنين، أن اشخاصًا فى سوريا قد يكونوا تعرضوا لغاز السارين أو "لمادة مشابهة".

ورفع تقرير بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى سوريا إلى مجلس الامن فى 29 ديسمبر.

وحقق الفريق فى 11 حادثة "بلغت عنهم الجمهورية العربية السورية وتتعلق باستخدام مواد كيميائية سامة". ولم يوضح التقرير المكان أو ظروف استعمال هذه المادة.

وأضاف التقرير أن "الأشخاص الذين تعرضوا لهذا الأمر قد يكونوا تعرضوا لمادة مثيرة للأعصاب غير دائمة" ولكن المحققين "لم يعثروا على أدلة لتقديم المزيد من الايضاحات حول طبيعة التعرض أو مصدره".

وأشار التقرير إلى أنه فى إحدى الحالات "أوضح تحليل بعض العينات الدموية أن الأشخاص قد تعرضوا فى وقت ما لغاز السارين أو لمادة شبيهة بالسارين".

واعتبرت المنظمة أن "تحقيقًا آخر قد يكون ضروريا" من أجل تسليط الضوء على هذه الحوادث.

وحول حصيلة برنامج إزالة الأسلحة الكيميائية السورية، أوضحت المنظمة أن 99,6% من الترسانة الكيميائية السورية قد تم تدميره.

وفى ما يتعلق بالبنى التحتية لإنتاج هذه الأسلحة (مستودعات تحت الأرض)، أعلن محققو المنظمة ومحققو الأمم المتحدة أنهم "تحققوا من تدمير 11 من 12 منشأة" متبقية، حسب ما جاء فى التقرير الذى يغطى الفترة من 24 نوفمبر إلى 21 ديسمبر الماضيين.