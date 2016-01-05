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مدير مستشفى بني سويف: طلقات نارية فى البطن والرقبة أدت لوفاة أمين الشرطة

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مدير مستشفى بني سويف: طلقات نارية فى البطن والرقبة أدت لوفاة أمين الشرطة مدير مستشفى بني سويف: طلقات نارية فى البطن والرقبة أدت لوفاة أمين الشرطة
أكد الدكتور هشام صلاح، مدير مستشفى بنى سويف العام، استقبال المستشفى لجثة " على دياب عبد اللطيف 38 سنة" ويعمل أمين شرطة بفرع جهاز الأمن الوطنى ببنى سويف.

وأوضح مدير مستشفى بني سويف العام، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن أمين الشرطة أصيب بطلقات نارية في البطن والرقبة أدت لوفاته قبل وصوله للمستشفى.

فيما تشهد المستشفى، تواجدا أمنيا مكثفا لقوات تابعة لمديرية الأمن وضباط من جهاز الأمن الوطنى، فى الوقت الذى تتواجد فيه دوريات أمنية بطريق كورنيش النيل لتمشيط محيط المكان الذى شهد الحادث.

فى سياق متصل، أوضح مصدر أمنى، أن مجهولين اطلقوا أعيرة نارية على أمين الشرطة عند تواجده بالقرب من إحدى قاعات الأفراح بطريق كورنيش النيل مما تسبب فى وفاته.


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