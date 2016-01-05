مندوب السعودية بالأمم المتحده: عودة العلاقات مع إيران مرهون بوقف انتهاكاتها

قال السفير عبد الله المعلمى مندوب المملكة العربية السعودية فى الأمم المتحده، أن المملكة العربية لا تريد الإعتذار من إيران وإنما تريد أفعلاً لوقف الإنتهاكات، مشيراً إلى أن المملكة تتوقع من مجلس الأمن إدانة إيران.

وأضاف أن عودة العلاقات مع إيران مرهونة بتصرفاتها، وأن التصرفات الإيرانية كانت على ادوام إستفذاذية، موضحاً أن المملكة ستحضر المحادثات بشأن سوريا هذا الشهر .

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