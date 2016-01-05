أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مندوب السعودية بالأمم المتحده: عودة العلاقات مع إيران مرهون بوقف انتهاكاتها

Google+ Print
مندوب السعودية بالأمم المتحده: عودة العلاقات مع إيران مرهون بوقف انتهاكاتها مندوب السعودية بالأمم المتحده: عودة العلاقات مع إيران مرهون بوقف انتهاكاتها
قال السفير عبد الله المعلمى مندوب المملكة العربية فى الأمم المتحده، أن المملكة العربية لا تريد الإعتذار من إيران وإنما تريد أفعلاً لوقف الإنتهاكات، مشيراً إلى أن المملكة تتوقع من مجلس الأمن إدانة إيران.

وأضاف أن عودة العلاقات مع إيران مرهونة بتصرفاتها، وأن التصرفات الإيرانية كانت على ادوام إستفذاذية، موضحاً أن المملكة ستحضر المحادثات بشأن سوريا هذا الشهر .

- بعثة السعودية بالأمم المتحدة:الـ47 المعدومين خضعوا لمحاكمة نزيهة وعادلة
>

- مصادر دبلوماسية: ارتداء وزيرة التعاون للحجاب احترامًا للتقاليد السعودية
>

- وزير الخارجية يعود إلى القاهرة عقب لقائه نظيره السعودى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020