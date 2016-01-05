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رئيس حزب الوفد: على عبد العال الأقرب لتولى رئاسة مجلس النواب

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رئيس حزب الوفد: على عبد العال الأقرب لتولى رئاسة مجلس النواب رئيس حزب الوفد: على عبد العال الأقرب لتولى رئاسة مجلس النواب
قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن الدكتور على عبد العال عضو مجلس النواب، المرشح الأوفر حظا والأقرب لتولى منصب رئيس البرلمان حال إعلانه مرشحا عن ائتلاف دعم رسميا.

وتحدث البدوى لـ"اليوم السابع"، عن "عبد العال"، قائلا:" زاملته فى لجنة الخمسين وكان عضوا فى لجنة العشرة وحرص على حضور كل الجلسات ..رجل فقيه قانونى ودستورى وكنت دائم الحوار معه والمناقشة وهو لديه قدرة على التحمل وإدارة الحوار رغم اختلاف وجهات النظر..لكن هذا رأيى الشخصى".

وتابع البدوى ،:"وأسامة العبد فقيه قانونى ورجل عالم وفقيه فى الشريعة وشخصية لها احترامها وتقديرها ..وزيارته الأخيرة للوفد ،الأحد، تم خلالها التطرق لأمر ترشحه لرئاسة المجلس إلا أنها لم تكن لهذا السبب أو طلبه دعم كتلة الحزب له فى المنافسة على تولى رئاسة البرلمان.. الحزب سيحسم الأمر فى اجتماع الكتلة البرلمانية يوم الجمعة المقبل".


>- استمرار الصراع على رئاسة البرلمان.. أسامه العبد يعلن عدم تنازله عن الترشح للمنصب.. وكمال أحمد: مستمر وكثرة المرشحين إثراء للتجربة.. و"دعم مصر" يرد: رئاسة مجلس النواب محسومة لـ"على عبد العال"

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