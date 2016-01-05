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الملابس البوليستر ومزيلات العرق أهم أسباب التهابات تحت الإبط

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الملابس البوليستر ومزيلات العرق أهم أسباب التهابات تحت الإبط الملابس البوليستر ومزيلات العرق أهم أسباب التهابات تحت الإبط
التهابات وحساسية تحت الإبط من المشكلات التى يعانى منها الكثيرون صيفا وشتاء، ويعانى خلالها الشخص من حكة قوية أو تقشر لجلد الإبط، أو اسمراره، أو احمراره والتهابه، أو ظهور بثور وحبوب فيه، كذلك الشعور بالحرقة الشديدة مع إفراز العرق والذى قد يكتسب رائحة كريهة أيضا.

الدكتور محمد إسماعيل، أخصائى الأمراض الجلدية، أوضح خلال حديثه أن التهاب تحت الإبط تسببه الكثير من العوامل، التى تسد المسام أو تثير البشرة فتهيجه، ومن أهم هذه الأسباب حسبما يذكرها أخصائى الجلدية:

- العبث فى البثور التى تظهر فى هذا المكان يزيد من التهابها ويسبب العدوى.

- ارتداء الملابس الضيقة من تحت الإبط، أو البوليستر الصناعى الذى يضعف التهوية وينمى البكتيريا ويساعد على الحساسية والالتهاب.

- إزالة الشعر فى تلك المنطقة باستخدام كريمات رديئة أو غير ملائمة لبشرة السيدة، مما يسبب تهيج لسطحها وظهور الحبوب أو الاحمرار والحكة والحرقة.

- إزالة الشعر باستخدام الحلاوة، أو الشفرة، قد يكون سببا لبعض الحالات التى تتحسس من تلك الطريقة.

- قلة مرات الاستحمام خلال الأسبوع وإهمال تنظيف هذه المنطقة بالمياه جيدا.

- الأنواع الرديئة من مزيلات العرق تسبب مشكلات جلدية لا حصر لها بهذه المنطقة.

- الإسراف فى وضع مزيلات العرق خاصة الدوارة والرذاذ، قد يكون من أسباب التهاب بعض أنواع البشرة، وهو ما يفسر اسمرارها بعد فترة من الاستخدام.

- وضع المزيل على عرق، دون تنظيف أو غسيل المنطقة لعدة مرات، وهو ما يسد المسام ويراكم البكتيريا بشكل كبير.
>- ارتداء الملابس لعدة مرات دون غسلها.

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