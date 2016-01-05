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تأييد عربي للدور السعودي في إرساء الأمن والسلم.. ومواجهة التطرف والإرهاب

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تأييد عربي للدور السعودي في إرساء الأمن والسلم.. ومواجهة التطرف والإرهاب تأييد عربي للدور السعودي في إرساء الأمن والسلم.. ومواجهة التطرف والإرهاب

المنامة، أبو ظبي، الخرطوم- مشعي البريكان، علي القحيص، بليغ حسب الله

    قررت مملكة البحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وطلبت من جميع أعضاء البعثة الايرانية مغادرة البحرين خلال 48 ساعة، كما قررت إغلاق بعثتها الدبلوماسية لدى إيران وسحب جميع أعضاء البعثة.

واعلنت وزارة الخارجية الاماراتية امس استدعاء سفيرها في طهران وخفض التمثيل الدبلوماسي، بسبب "التدخل الايراني المستمر في الشأن الداخلي الخليجي والعربي". وأعلن السودان رسميا قطع العلاقات الدبلوماسية مع ايران فوراً تضامناً مع المملكة الشقيقة في مواجهة المخططات الايرانية، وجدد ادانته بأقسي واشد العبارات

البحرين والسودان يقطعان علاقاتهما مع إيران.. والإمارات تخفض تمثيلها الدبلوماسي

الممارسات العدائية الايرانية ضد الممثليات الدبلوماسية للمملكة في طهران. ووصفت تونس إحراق سفارة المملكة في طهران والقنصلية في مشهد بأنه "خرق فاضح" لاتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية. وعبرت جيبوتي عن تنديدها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد، معربة عن تقديرها البالغ للدور الرائد الذي تقوم به المملكة لإرساء دعائم الأمن وتثبيت أسس السلم على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومؤكدة تضامنها التام مع المملكة، وتأييدها الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها لموجهة التطرف والإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها". ودان رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان الاعتداءات الهمجية أما الاتحاد العام للجاليات المصرية في الخارج فقد أعلن أن حادث الاعتداء الإيراني على سفارة وقنصلية المملكة "عمل بربري".

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