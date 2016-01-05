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ولي ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي

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ولي ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي ولي ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي

    تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي جون كيري.

وجرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين إلى جانب بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد تلقى اتصالاً هاتفيًّا من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية. وجرى خلال الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود تجاهها.

وأجرى سمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًّا بوزير الدفاع والإنتاج الحربي بجمهورية العربية الفريق أول صدقي صبحي.

وتم خلال الاتصال بحث أوجه التعاون بين البلدين، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

من جانب آخر، يرعى سمو ولي ولي العهد منتصف الشهر الجاري المؤتمر الدولي للاستشعار عن بعد الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بفندق الإنتركونتينينتال في العاصمة الرياض.

ويستضيف المؤتمر على مدى أربعة أيام، أكثر من 40 متحدثاً من رواد تقنية الاستشعار عن بعد من أكثر من 15 دولة حول العالم حيث يناقشون آخر ما توصلت إليه التقنية في مجال تطبيقات أجهزة الاستشعار عن بعد، ومعالجة البيانات، ونظام تحديد المواقع العالمي "GPS" والتصوير المساحي.

ويوفر المؤتمر الذي ينطلق في السابع من ربيع الآخر فرصة للمهنيين والممارسين من مختلف القطاعات للتعرف على أحدث أنظمة التصوير بالأقمار الصناعية وغيرها إلى جانب مجموعة واسعة من أنظمة جمع البيانات، حيث يسعى إلى تسهيل عملية تبادل المعارف والمعلومات بين المشاركين وشركات الصناعة مما يحقق أقصى استفادة ممكنة.

ويعد هذا المؤتمر فرصة سانحة للمهنيين من مختلف القطاعات لمناقشة التحديات والاحتياجات اللازمة ومشاركة وجهات النظر مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة من أجل المساهمة في نقل وتوطين وتطوير التقنية في شتى المجالات العلمية في المملكة.

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