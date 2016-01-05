الداخلية: استشهاد أمين شرطة واصابة مواطن برصاص مجهولين ببنى سويف

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، إنه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء أطلق مجهولون أعيرة نارية من وسط الزراعات تجاه أمين الشرطة دياب عبد اللطيف محمد عبد اللطيف ببنى سويف أثناء إستقلاله دراجته النارية بالطريق الدائرى دائرة بندر بنى سويف فى طريقه لمنزله.

وأسفر الحادث عن إستشهاد أمين الشرطة وإصابة أحد الأشخاص بطلق نارى بالكتف تصادف مروره بسيارته بمكان الحادث، وتم نقل جثمان الشهيد والمصاب إلى المستشفى وإنتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث للوقوف على ملابساته وتكثيف الجهود لضبط المتهمين.

- استشهاد أمين شرطة بـ"الأمن الوطنى"عقب إطلاق مجهولين النار عليه ببنى سويف