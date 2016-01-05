أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الداخلية: استشهاد أمين شرطة واصابة مواطن برصاص مجهولين ببنى سويف

Google+ Print
الداخلية: استشهاد أمين شرطة واصابة مواطن برصاص مجهولين ببنى سويف الداخلية: استشهاد أمين شرطة واصابة مواطن برصاص مجهولين ببنى سويف
صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، إنه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء أطلق مجهولون أعيرة نارية من وسط الزراعات تجاه أمين الشرطة دياب عبد اللطيف محمد عبد اللطيف ببنى سويف أثناء إستقلاله دراجته النارية بالطريق الدائرى دائرة بندر بنى سويف فى طريقه لمنزله.

وأسفر الحادث عن إستشهاد أمين الشرطة وإصابة أحد الأشخاص بطلق نارى بالكتف تصادف مروره بسيارته بمكان الحادث، وتم نقل جثمان الشهيد والمصاب إلى المستشفى وإنتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث للوقوف على ملابساته وتكثيف الجهود لضبط المتهمين.


>- استشهاد أمين شرطة بـ"الأمن الوطنى"عقب إطلاق مجهولين النار عليه ببنى سويف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365