البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ16.445 مليار دولار

أعلن البنك المركزى المصرى منذ قليل، عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 16.445 بنهاية شهر ديسمبر 2015، مقابل 16.422 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2015، بارتفاع قدره نحو 23 مليون دولار.

وتسدد مصر 700 مليون دولار، خلال أيام، قيمة قسط جديد لـ"نادى باريس"، من إجمالى ديون مصر لهذا التجمع حيث بلغ نحو 2.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، أى الربع الأول من العام المالى الجارى 2015 – 2016، مقارنة بـ 2.2 مليار دولار فى نهاية السنة المالية الماضية فى يونيو 2015 – من إجمالى ديون مصر الخارجية البالغة نحو 46 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى -، بارتفاع قدره نحو 500 مليون دولار، وفقًا لمسؤول مصرفى رفيع المستوى تحدث لـ"اليوم السابع".

ومن المقرر أن تسدد مصر 2.4 مليار دولار، قيمة أقساط من المديونيات الخارجية المستحقة لكل من دولة قطر وتجمع دول "نادى باريس"، خلال العام الجديد 2016، وهو ما يمثل تحديًا هامًا فى ظل التزام "القاهرة" بسداد الالتزامات الخارجية فى موعدها وسط تراجع الاحتياطى النقدى إلى مستويات متدنية مؤخرًا، وفقًا لمصادر رفيعة المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".

وسددت مصر بالفعل 1.4 مليار دولار قيمة أقساط مديونيات خارجية لتجمع "نادى باريس" خلال شهرى يناير ويوليو الماضيين، وهى أقساط تسددها "القاهرة" كل 6 أشهر لتلك الدول، بالإضافة إلى 1.25 مليار دولار قيمة سندات كانت أصدرتها الحكومة المصرية خلال عام 2005 وسددتها مصر خلال سبتمبر 2015.

وشهد شهر سبتمبر الماضى سداد مصر لـ1.25 مليار دولار قيمة سندات كانت أصدرتها الحكومة المصرية خلال عام 2005 وكانت لأجل 10 سنوات، وقام البنك المركزى المصرى بسدادها نيابة عن الحكومة، بالإضافة إلى 27.8 مليون دولار قيمة كوبون أخير لتلك السندت - بالإضافة إلى الاستخدمات الشهرية من توفير النقد الأجنبى لاستيراد السلع والمواد البترولية -، بما يؤكد دومًا قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية فى موعدها رغم الظروف الاقتصادية التى تمر بها.

اليوم..اجتماع اتحاد جمعيات المستثمرين لمناقشة اجتماعها مع البنك المركزى