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سعيد بن عابد: الابتكار سر نهضة الشعوب

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سعيد بن عابد: الابتكار سر نهضة الشعوب سعيد بن عابد: الابتكار سر نهضة الشعوب

أوضح سعيد بن عابد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» أن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الابتكار ليس ترفاً بل هو سر نهضة الشعوب وتقدم الدول، واسترشاداً برؤية سموه، عملت المؤسسة على تبني هذا المفهوم ليكون منهجية عمل توجه أعمالها ومشاريعها، ويصبح آلية يسعى موظفوها إلى الاستعانة بها من أجل تطوير خدمات المؤسسة، وتقديمها بشكل أفضل للعملاء، من خلال المبادرات والاستراتيجيات.

وأشار أن «نداء» وضعت خطة واضحة فيما يتعلق بتبني أحدث الابتكارات العالمية في مجال الاتصالات، وذلك في إطار السعي لتحقيق مزيد من التطور والنمو وتوفير الخدمات والمنتجات المتخصصة لمجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك تقنيات «تترا» (TETRA)و«التطور طويل الأمد» (LTE)، لافتا أن ثقافة الابتكار تشكل ركيزة أساسية في المؤسسة، حيث أطلقت مبادرات داخلية لتحفيز الموظفين على الابتكار وإتاحة المجال أمامهم للإبداع، ومنحهم فرصة ابتكار تطبيقات وحلول تقنية وإدارية للعديد من تحديات العمل.

وأبان أنه نتيجة لذلك استطاعت «نداء» أن تسهم بشكل كبير في توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة العامة في القطاعين العام والخاص من خلال حضور منتجاتها في كافة الأنشطة والأحداث .

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